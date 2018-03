IBGE prevê safra agrícola neste ano 5,6% menor que a de 2017

A safra agrícola de 2018 deve totalizar 227,2 milhões de toneladas, uma queda de 5,6% em relação à produção de 2017, o equivalente a 13,4 milhões de toneladas a menos. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de fevereiro, divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado, porém, é 1,1 milhão de toneladas maior que o estimado pelo levantamento de janeiro, um aumento de 0,5%. Em 2017, a safra somou 240,6 milhões de toneladas.

A produção recorde registrada no início do último ano teve grande impacto na produção do período, fazendo com que o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre tivesse a primeira alta após oito trimestres seguidos de recessão. O bom desempenho do campo nos primeiros meses fez com que a atividade agropecuária liderasse o resultado da economia no ano, com alta de 13%. O PIB como um todo cresceu 1%. O aumento na oferta de alimentos foi um dos principais responsáveis pelo patamar baixo de inflação em 2017.

Segundo a projeção do IBGE, Os produtores brasileiros devem colher 61,3 milhões de hectares na safra agrícola de 2018, uma elevação de 0,3% em relação à área colhida em 2017, A expectativa é ainda 0,2% maior que o previsto no levantamento de janeiro.

Entre os itens, a a produção nacional de soja deve ser 1,6% menor. A área colhida, porém, deve aumentar em 2,5%. A safra de milho deve encolher 13,5% em 2017, com queda de 7,1% na área. Já o arroz registra recuo de 5,7% na produção, e redução de 3,3% na área colhida. O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos agrícolas do país, responsáveis por 92,9% da estimativa da produção brasileira em 2017 e 86,8% da área a ser colhida.