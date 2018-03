PIB da agropecuária sobe 13% em 2017, melhor resultado desde 1996

O Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária subiu 13% em 2017 ante 2016, o melhor resultado da série histórica iniciada em 1996. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.

O resultado recorde reflete o bom desempenho da agricultura, com destaque para a expansão nas produções nacionais de milho (55,2%) e soja (19,4%).

“Apesar do peso relativo menor, a safra recorde representou a principal contribuição para o resultado positivo do PIB no ano”, explica a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

No quarto trimestre de 2017, o PIB da agropecuária ficou estável ante o terceiro trimestre. Na comparação com o quarto trimestre de 2016, o PIB da agropecuária mostrou alta de 6,1%.

Já o PIB de serviços subiu 0,3% em 2017 ante 2016. No quarto trimestre de 2017, o PIB de serviços subiu 0,2% contra o terceiro trimestre do ano. Na comparação com o quarto trimestre de 2016, mostrou alta de 1,7%.

O PIB da indústria fica estável em 2017 ante 2016, segundo informou o IBGE. No quarto trimestre de 2017, o PIB da indústria subiu 0,5% ante o terceiro trimestre do ano. Na comparação com o quarto trimestre de 2016, mostrou alta de 2,7%.