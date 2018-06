Hyundai faz aliança com Audi focada em tecnologia de carros a hidrogênio

A Hyundai acertou um acordo com a Audi para colaboração no desenvolvimento de carros movidos a hidrogênio, segmento que tem ficado atrás dos veículos elétricos que funcionam com baterias.

A montadora sul-coreana quer ampliar a relevância dos carros a hidrogênio, que são impulsionados por eletricidade gerada por células de combustível, mas que estão enfrentando dificuldades com falta de infraestrutura e avanço dos modelos a bateria de companhias como a americana Tesla.

As duas montadoras poderão acessar propriedade intelectual de cada uma e compartilhar informações, incluindo sobre qualquer novo componente desenvolvido pela Audi, que é responsável pela tecnologia de célula de hidrogênio do grupo Volkswagen.

A Hyundai espera que a aliança crie maior demanda por veículos como o utilitário ix35 e reduza custos, tornando a tecnologia lucrativa.

A tecnologia de hidrogênio exige menos tempo de recarga dos veículos em relação aos modelos a bateria, mas é cara e sofre com falta de estações de reabastecimento.

General Motors e Honda acertaram uma parceria para o desenvolvimento conjunto de veículos elétricos movidos a células de hidrogênio e que podem chegar ao mercado em 2020. Já a BMW está trabalhando com a Toyota.

A Hyundai vendeu 200 carros a hidrogênio no ano passado e espera vender milhares deles neste ano, mas o diretor de pesquisa e desenvolvimento da montadora para a área, Hoon Kim, afirmou que a lucratividade destes modelos ainda está longe de ser alcançada.

“Cem mil ou 300 mil veículos por ano por montadora, quando isso acontecer, eu acho que conseguiremos fazer dinheiro”, disse o executivo.