Volkswagen e Ford avaliam desenvolvimento de carro em conjunto

As concorrentes Volkswagen e Ford anunciaram nesta terça-feira a assinatura de um memorando de entendimento para início de uma aliança estratégica entre as duas potências do setor automotivo. A parceria prevê o desenvolvimento em conjunto de uma linha de veículos comerciais.

“As demandas do mercado e dos clientes estão se modificando a uma velocidade incrível. Ambas as empresas já têm posições fortes e complementares em diferentes segmentos de veículos comerciais”, afirma Thomas Sedran, diretor de Estratégia do Grupo Volkswagen.

De acordo com o comunicado, a aliança não envolverá acordos acionários, incluindo participações proprietárias cruzadas. O objetivo da parceria é fortalecer a competitividade de cada uma das companhias para atender melhor os clientes.

“A Ford está empenhada em melhorar nossa qualificação como negócio e alavancar modelos de negócios adaptativos – que incluem trabalhar com parceiros para melhorar nossa efetividade e eficiência”, afirmou Jim Farley, presidente de Mercados Globais da Ford.

Segundo Sedran, as alianças são importantes para as empresas se adaptarem a um ambiente desafiador. “A potencial colaboração industrial com a Ford é vista como uma oportunidade para melhorar a competitividade global das duas companhias.”

O anúncio não dá prazo para início da aliança nem fixa uma meta para o desenvolvimento do carro em conjunto. O comunicado foi divulgado conjuntamente pelas duas companhias em Wolfsburg, sede da Volkswagen na Alemanha, e em Dearborn, sede da Ford nos Estados Unidos.