Hershey compra empresa de lanche saudável por U$S 1,6 bi

A fabricante de doces norte-americana Hershey informou nesta segunda-feira que comprará a fabricante de pipocas SkinnyPop Amplify Snack Brands por 1,6 bilhão de dólares, incluindo dívida. O objetivo da aquisição é ampliar a presença da empresa no mercado de lanches saudáveis, que passa por uma fase de rápido crescimento.

As grandes empresas de alimentos dos Estados Unidos estão atrapalhando marcas menores à medida que tentam manter o domínio com os consumidores cada vez mais migrando para marcas menores, saudáveis ​​ou artesanais. Ao longo dos últimos dois anos, a Hershey adquiriu marcas como Krave meat jerky.

A Amplify Snack possui marcas como a pipoca SkinnyPop e os chips Paqui, que afirmam não ter ingredientes artificiais ou gordura trans, e entra no mercado de queijo sem leite e sabor naturalmente doce que são populares entre os consumidores millennials.

A Hershey, que rejeitou uma oferta de 23 bilhões de dólares do proprietário da Oreo, Mondelez International, em junho do ano passado, disse que espera economizar 20 milhões de dólares nos próximos dois anos através do acordo com a Amplify.

A Hershey pagará 12 dólares por ação da Amplify, um prêmio de 71,4% no fechamento da ação na sexta-feira.

A oferta da Hershey avalia o patrimônio da Amplify em 920,95 milhões de dólares e também assumirá a dívida da empresa, que era de 590,5 milhões de dólares até 30 de setembro. A Hershey também terá de pagar 76 milhões de dólares relacionado a um contrato de recebimento de imposto que a Amplify enfrentou quando abriu capital em 2015.