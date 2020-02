Heineken anuncia recall de garrafa que pode soltar lasca de vidro

Atenção na folia: neste Carnaval, a marca de cervejas Heineken anunciou um recall voluntário de lotes específicos de garrafas long neck com 330 mililitros. De acordo com a empresa, o vasilhame de vidro pode soltar lascas na região do bocal assim que aberto.

O pequeno pedaço de vidro, diz a cervejeira, pode causar lesões na boca ou ser ingerido junto ao líquido. A orientação é verificar se as letras CH estão em relevo na parte inferior da embalagem. Caso sejam encontradas, será necessário abrir a garrafa com cuidado. Ao verificar qualquer alteração no bocal, é preciso procurar a empresa nos contatos disponibilizados para a solicitação de reembolso. A garrafa deve ser guardada para análise.

A Heineken afirmou, por meio de nota, que o problema já foi corrigido e que a falha atingiu apenas cerca de 0,3% das unidades desses lotes. As análises da empresa ainda apontaram que não houve qualquer dano ao líquido. “A empresa pede desculpas pelo inconveniente e informa que esta ação não representa qualquer custo ao consumidor. Outros produtos da companhia que não fazem parte dos lotes específicos podem ser consumidos normalmente”, diz o comunicado.