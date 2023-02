Haddad chama de demagógica a desoneração feita por Bolsonaro

Com o objetivo de recompor o orçamento público, o governo federal retoma a cobrança dos impostos sobre a gasolina e o etanol nesta quarta-feira, 1, de forma gradual. A reoneração dos impostos sobre gasolina será de R$ 0,47 e do etanol de R$ 0,02, anunciou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em coletiva realizada na tarde desta terça-feira, junto ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O modelo proposto prevê uma alíquota mais alta para a gasolina em comparação ao etanol, com o objetivo de tributar mais o combustível fóssil. O retorno do imposto é inferior ao patamar de antes da zeragem.

“Nosso compromisso é recuperar as receitas que foram perdidas ao longo do processo eleitoral por razoes demagógicas”, disse Haddad. Além da retomada da tributação, o governo vai estabelecer um imposto sobre exportação do petróleo bruto por meio de uma medida provisória com validade de 4 meses. A alíquota de exportação, que atualmente é zero, será de 9,2%. A Fazenda estima uma receita de 6,6 bilhões de reais com o novo tributo e visa recompor a arrecadação menor prevista com a retomada do PIS/Confins para garantir os 28,8 bilhões de reais projetados pela pasta. “Avaliamos que o imposto ‘alternativo’ não deverá gerar o efeito de arrecadação pretendido, visto que o imposto temporário gera uma postergação de negócios, ainda mais em commodities globalizadas. Em outras palavras, o petróleo tem mais valor em estoque do que sendo exportado, tendo em vista a perspectiva de receita futura após a remoção do imposto em 4 meses”, diz Étore Sanchez, sócio da Ativa Investimentos.

O objetivo, segundo Silveira, é também “atrair investimentos não só da Petrobras, mas de outras petroleiras para refino interno”. De acordo com cálculos do Ministério da Fazenda, a medida representa algo em torno de 1% do lucro da Petrobras.