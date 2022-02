Guedes dá sinais à agenda eleitoral com falas sobre IPI e saque de FGTS

O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez mais uma sinalização de concessão pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Em evento promovido pelo banco BTG Pactual, o ministro prometeu reduzir em 25% o Imposto Sobre Produtos Industrializados, o IPI, para permitir a “reindustrialização” do país. A medida que vem sendo ventilada pelo governo é um movimento que foi utilizado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seus governos. Lula se apresenta como o maior adversário de Bolsonaro na campanha ao Planalto este ano.

As promessas de Guedes não passaram por ai. Em paralelo, ele afirmou ainda que o governo estuda fazer uma nova liberação de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para aquecer a economia. Seria a terceira vez durante a gestão que o governo faria concessões no Fundo de Garantia com o objetivo de movimentar a economia. Em 2019, o governo liberou 500 reais de dinheiro para contas ativas e inativas do FGTS. Em 2020, durante a pandemia, foi liberado valor de 1,045 reais a todos que tinham recursos em contas.

“Impostos altos, juros altos e encargos trabalhistas excessivos. Nós temos de atacar essas três questões, é uma questão de tempo. Vamos fazer um primeiro movimento agora, reduzir 25% do IPI. É um movimento de reindustrialização”, afirmou ele, sem citar a reforma tributária. “Podemos mobilizar recursos do FGTS também, porque são fundos privados. São pessoas que têm recursos lá e que estão passando por dificuldades. Às vezes o cara está devendo dinheiro no banco e está credor no FGTS”, disse. Segundo ele, a liberação é uma das iniciativas para que o país volte a crescer.