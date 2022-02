Bolsonaro articula para imitar benefício em imposto já usado por Lula

Embarcado na sina populista que baseia a totalidade de suas políticas, o presidente Jair Bolsonaro está passando por uma crise de criatividade. Depois de pintar de verde e amarelo seu próprio Bolsa Família, o último tento do presidente envolve, também, uma cópia de algo já experimentado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal adversário nas eleições deste ano. Bolsonaro prepara um decreto para cortar 25% das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, incidente sobre produtos como carros, eletrodomésticos e os combustíveis.

Governadores se posicionam contrariamente, já que metade dos recursos arrecadados pelo imposto tem como destino os cofres dos estados. De acordo com o Ministério da Economia, o corte representaria uma perda de 40 bilhões de reais em arrecadação. Durante os governos Lula, o presidente petista promoveu uma série de benesses envolvendo a redução ou o corte do IPI. Entre eles, Lula estimulou descontos no imposto de carros produzidos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste entre 2010, quando ainda estava no governo, e 2015, já sob a gestão de Dilma Rousseff.