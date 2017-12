Grupo francês Lactalis, dono da Président, compra 100% da Itambé

A Lactalis, maior empresa de produtos lácteos do mundo, assinou contrato para aquisição de 100% das ações da Itambé, atualmente detidas pela Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais (CCPR). O valor do negócio não foi divulgado. O grupo francês é dono das marcas nacionais de laticínios Batavo e Elegê e da marca de queijos Président, vendida em 140 países.

A operação, que está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), deve ser concluída no primeiro semestre do ano que vem, segundo comunicado divulgado na terça-feira.

Em setembro, a cooperativa mineira comprou a fatia adicional de 50% da Itambé que pertencia à Vigor, exercendo seu direito de preferência para deter 100% da produtora de lácteos.

A Lactalis foi uma das empresas que fizeram proposta em meados deste ano pela Vigor, que era do grupo J&F (dono da JBS). A marca acabou sendo vendida para a empresa mexicana Lala, por 5,02 bilhões de reais.

O grupo francês atua em 43 paises e faturou 17 bilhões de euros (65,1 bilhões de reais) em 2015, segundo informações da companhia. A empresa fez sua primeira aquisição no Brasil em 2013, com a compra da Balkis.

(Com Reuters)