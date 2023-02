Gripe aviária no Uruguai e Argentina alerta produtores brasileiros

Os vizinhos brasileiros Argentina e Uruguai confirmaram nesta quarta-feira, 15, os primeiros casos de influenza aviária em seu território. A confirmação amplia o número de países da América do Sul com registro da doença e coloca em alerta os produtores brasileiros, maiores exportadores de de produtos avícolas do mundo.

“É fundamental que todos envolvidos na criação de aves mantenham estado permanente de atenção e vigilância, principalmente quanto ao isolamento das aves comerciais de produção em relação às aves de vida livre”, afirma Fábio de Salles Meirelles, presidente da Faesp, a federação de agricultura e pecuária de São Paulo.

Além de Uruguai e Argentina, que verificaram casos em aves silvestres que aparecem mortas em parques nacionais nos últimos dias, há registros da doença no Peru, Colômbia, Chile, Venezuela, Equador e Bolívia.

Na avaliação da Faesp, a ocorrência de casos da gripe aviária no Brasil traria grandes impactos econômicos na cadeia da avicultura e também na produção de outras cadeias, como a de grãos. A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta espécies de aves domésticas e silvestres. A doença também pode contaminar humanos, apesar de casos raros. A transmissão nesse caso ocorre com o contato com aves infectadas e não pelo consumo de carnes ou ovos.

Segundo a federação, em caso de suspeitas da influenza aviária, os produtores podem notificar o escritório de defesa da região, à CDA pelo número(19) 3045-3350 ou na plataforma e-Sisbravet do Ministério da Agricultura e Pecuária.

