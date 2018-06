Greve dos caminhoneiros faz inflação atingir a maior taxa em 23 anos

A prévia da inflação oficial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), apresentou avanço de 1,11% em junho, atingindo a maior alta para o mês nos últimos 23 anos. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 21, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os grupos alimentação e bebidas, com expansão de 1,57%, habitação (1,74%) e transportes (1,95%) foram os principais responsáveis pela aceleração do índice em junho.

A disparada de preços de alimentos e combustíveis é reflexo da greve dos caminhoneiros, que durou 11 dias e levou aos desabastecimento em todo o país.

A alta de junho foi a maior para o mês desde 1995, quando o indicador apresentou avanço de 2,25%. Nos 12 meses até maio, o índice subiu 3,68% em junho, contra 2,86% no mês anterior.

Em todas a onze localidades pesquisas no IPCA-15 houve aceleração de preços no mês, sendo que apenas as regiões metropolitanas de Belém (0,76%) e Recife (0,95%) registraram índices abaixo de 1%. A região metropolitana de Belo Horizonte teve o maior resultado (1,37%), influenciado pela gasolina e a energia elétric, devido ao reajuste de 18,53% nas tarifas, em vigor desde 28 de maio.