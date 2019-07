Governo reduz previsão e espera ‘pibinho’ de 0,81% em 2019

O Ministério da Economia revisou nesta sexta-feira, 12, a projeção oficial para o crescimento da economia brasileira neste ano. O Produto Interno Bruto (PIB) deve ficar em 0,81% em 2019. Com isso, a projeção foi cortada pela metade. Em maio, a estimativa da equipe econômica era de 1,6%. O dado consta no Panorama Macroeconômico da Secretaria de Política Econômica (SPE).

As previsões de “pibinho” divulgadas nesta sexta ficaram próximas as do último Boletim Focus divulgado pelo Banco Central (BC), divulgado segunda-feira. O relatório, feito com base em análises de economistas do mercado financeiro, prevê crescimento de 0,82% para o PIB de 2019. No fim de junho, em um relatório trimestral, o Banco Central também estimou o indicador abaixo dos 1%, em 0,82%.

De acordo com o governo, as projeções não incorporam o efeito completo da reforma da Previdência e as novas medidas que “beneficiarão a economia no curto prazo”. O governo também revisou o crescimento da economia para 2020, de 2,5% para 2,2%.

O Ministério da Economia também revisou a projeção oficial para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – indicador oficial de inflação no país – em 2019, de 4,1% para 3,8%. No documento desta sexta, a SPE não divulgou seus parâmetros para a Selic (a taxa básica de juros) e o câmbio médio em 2019.