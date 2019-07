Mercado reduz previsão do PIB pela 19ª vez e espera crescimento de 0,82%

Analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central revisaram mais uma vez a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) para 2019. Divulgado nesta segunda-feira, 8, o Boletim Focus diminuiu pela 19ª vez sua previsão e prevê crescimento de 0,82% da economia brasileira neste ano. A previsão na semana anterior era de 0,85%.

As revisões com expectativas menores para a economia começaram em fevereiro. Em janeiro deste ano, economistas chegaram a projetar o PIB em 2,57% no Boletim Focus. Ao todo, a previsão já recuou 1,75 ponto percentual este ano.

Dólar estável

O relatório mostra também a manutenção no cenário para a moeda americana neste ano. A mediana das expectativas para o câmbio no fim deste ano seguiu de dólar a R$ 3,80, valor igual ao visto um mês atrás. Já para o próximo ano, a projeção para o câmbio permaneceu em R$ 3,80, número igual ao verificado nas últimas quatro pesquisas.

(Com Estadão Conteúdo)