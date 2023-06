Governo publica regras para o Desenrola, promessa de Lula, sair do papel

A renegociação será feita por meio de uma plataforma digital do governo, com login via portal gov.br. Após logar, o devedor poderá escolher uma instituição financeira inscrita no programa para fazer a renegociação e selecionar o número de parcelas. O pagamento poderá ser feito em até 60 vezes (cinco anos), com taxa de juros a 1,99% e parcela mínima de 50 reais. Segundo as regras do programa. o pagamento pode ser feito por débito em conta, PIX ou boleto bancário. Após a renegociação, o devedor terá o ‘nome limpo’. Porém, se voltar a ficar inadimplente após a renegociação, pode voltar a ficar com o ‘nome sujo’.

Já a segunda faixa do programa é destinada para pessoas com renda mensal de até 20 mil reais. Assim como na faixa 1, poderão ser renegociadas dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022 e que continuam ativas. O devedor terá prazo mínimo de 12 meses para pagamento. Nesta faixa não podem ser renegociados os débitos de crédito rural, com garantia da União ou de entidade pública, dívidas que não tenham o risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros, dívidas com qualquer tipo de previsão de aporte de recursos públicos e débitos com qualquer equalização de taxa de juros por parte da União. Neste caso, as regras de renegociação serão definidas por cada instituição e não há uso do Fundo Garantidor nesta faixa. No entanto, em troca dos descontos na dívida, os bancos vão receber um incentivo para que aumente a oferta de crédito.

Perdão de dívidas