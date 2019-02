Governo prepara cortes para atenuar déficit e preservará programas sociais, diz ministro

O governo vai preparar novas propostas de cortes para tentar minimizar o déficit de 30,5 bilhões de reais previsto no Orçamento da União enviado ao Congresso, mas irá preservar os programas sociais, disse o ministro da Comunicação Social, Edinho Silva.

“Sem desorganizar as políticas públicas que têm impacto social, sem desorganizar os principais programas do governo, sem colocar em risco avanços para população menos favorecida, o governo vai apresentar propostas de corte”, disse o ministro à agência Reuters.

Nesta semana, a presidente Dilma Rousseff teve encontros com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), para pedir que o Congresso trabalhe em conjunto com o Executivo para resolver o problema do orçamento deficitário.

Os dois parlamentares garantiram à presidente que não devolverão a peça orçamentária, como chegou a ser cogitado, mas que o Legislativo não assumirá o ônus de propor cortes radicais ou elevar impostos e espera a orientação do Palácio do Planalto.

Edinho explicou que o governo ainda debate o que deverá ser feito e que não está se omitindo, mas que todas as propostas serão negociadas com o Congresso. Na última quarta-feira, a própria Dilma afirmou que o Planalto fará propostas para tentar cobrir o déficit e não descartou nem mesmo a volta da extinta CPMF.

A equipe econômica está fazendo projeções para verificar a validade de reajustes de outras contribuições, como a Cide –que incide sobre combustíveis– ou o Imposto sobre Importações, mas ainda não há definições. A própria CPMF poderia ser apresentada, mas com um prazo definido e com alíquotas regressivas.

(Com Reuters)