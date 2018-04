Governo libera BRF a retomar exportações para a Europa

O Ministério da Agricultura liberou a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, a retomar as exportações de frango para a União Europeia. Os embarques estavam suspensos desde a deflagração da segunda etapa da operação Carne Fraca, que investiga um esquema de falsificação de laudos sanitários.

A suspensão atingia as unidades da BRF das cidades de Rio Verde (GO), Carambeí (PR), Mineiros (GO) e Chapecó (SC), produtoras de frango, peru e ração.

Com mais frango no mercado nacional, o preço do produto resfriado vendido no atacado caiu 17% no Estado de São Paulo desde novembro, aponta o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Para o consumidor, o preço do quilo da ave na cesta básica também caiu: está 11% mais barato, segundo o Procon-SP, fechando fevereiro a 5,20 reais.

Com a redução das vendas de frango para o mercado externo e para evitar uma superoferta ao mercado interno, a BRF anunciou férias coletivas para cerca de 7.000 funcionários dessas unidades.

A BRF ainda não se pronunciou sobre a retomada das exportações.

(Com Estadão Conteúdo)