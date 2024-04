Governo deve receber R$ 10 bilhões em dividendos da Petrobras

Com a aprovação da distribuição de dividendos extraordinários pela Petrobras, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), maior acionista da empresa, tem a receber mais 6 bilhões de reais. Esse montante se soma aos 4 bilhões de reais a que a União tem direito com o já anunciado pagamento de dividendos ordinários da estatal.

O governo detém 28,67% de participação direta no capital social da Petrobras. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem mais 1,04%, enquanto o BNDESPar, braço de participações do banco de fomento, tem outros 6,90%. O recebimento de recursos da Petrobras é um grande alívio para o caixa do governo, que luta para elevar a arrecadação e conseguir cumprir as metas do arcabouço fiscal.

Ontem, a assembleia geral de acionistas da companhia aprovou a proposta da União de realizar o pagamento de 21,9 bilhões de reais em dividendos extraordinários, isto é, acima do mínimo estabelecido em estatuto. O montante equivale a 50% dos 43,9 bilhões de reais em proventos extras que estavam retidos desde março, quando a Petrobras anunciou que faria somente o pagamento de 14,2 bilhões de reais em dividendos ordinários.

Os dividendos são uma parcela do lucro da companhia distribuído aos acionistas. No anúncio de resultados de 2023, a Petrobras havia informado que faria apenas o pagamento mínimo obrigatório, o que levou os papéis da companhia a sofrerem uma forte baixa na bolsa de valores, fruto do descontentamento dos investidores. Com o anúncio do pagamento extraordinário de agora, ainda que parcial, os papéis se recuperam: por volta do meio dia, a ação preferencial da Petrobras, mais líquida, tem alta de 2,4%, enquanto a ação ordinária avança 2,3% na bolsa.