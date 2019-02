Governo deve anunciar ampliação na validade da carteira de motorista

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nas redes sociais que o governo deve ampliar a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo ele, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, vai anunciar essa e outras novidades para o trânsito, como o fim da obrigatoriedade de aulas com simulador.

De acordo com ele, estariam no pacote de mudanças na “questão do emplacamento” e a revisão ou extinção de “medidas que afetam o caminhoneiro”.

Ele completou criticando o Conselho Nacional de Trânsito. “O Contran emite cerca de 100 resoluções por ano atrapalhando a vida de quem transporta no Brasil.”

Em outra postagem, no dia 28 de dezembro, Bolsonaro já tinha se colocado a favor da ampliação de validade da CNH. “Informo que faremos gestões no sentido de passar para 10 anos a validade da carteira nacional de habilitação”, disse ele na época, parabenizando o governo do Rio de Janeiro por extinguir a vistoria anual de veículos.

Atualmente, a carteira tem validade de cinco anos para quem tem menos de 65 anos. A partir dessa idade, deve ser renovada a cada três anos.