Governo de SP cria passagem eletrônica para viagens rodoviárias

O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira a criação do bilhete de passagem eletrônico para viagens rodoviárias intermunicipais, interestaduais e internacionais. A medida entra em vigor em 1º de janeiro de 2019 para as empresas que prestam serviços de transportes interestaduais e internacionais e no dia 1º de julho de 2019, para as companhias intermunicipais.

Com esse sistema, os usuários poderão efetuar a compra das passagens rodoviárias pela internet, sem a necessidade de retirar o bilhete no guichê da empresa emissora.

“O consumidor ganha mais autonomia para comprar o seu bilhete, facilitando a compra da passagem e volta, por exemplo, ou a aquisição antecipada de uma série de bilhetes, a escolha do assento do ônibus e, inclusive, a alteração da data da viagem, tudo isso pelo site da companhia”, afirmou Luiz Cláudio de Carvalho, secretário da Fazenda de São Paulo.

Segundo a secretaria, a medida aumenta a confiabilidade das informações enviadas pelas empresas ao fisco paulista, reduzindo assim o risco de erros de escrituração fiscal dos documentos:

Hoje, ao comprar o bilhete pela internet, o usuário precisa passar no guichê da companhia para pegar a passagem de papel. A partir da vigência deste documento, não mais precisará mais da passagem de papel. Esse documento se assemelha ao bilhete de passagem aérea. As empresas terão prazo de um ano para se adaptarem às novas regras.