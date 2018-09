Latam realoca 470 funcionários demitidos na semana passada

A Latam Airlines anunciou nesta segunda-feira, 03, que irá realocar 470 funcionários que estavam na lista de demitidos da semana passada. Em nota, a aérea informou que esses empregados serão transferidos para outras áreas da companhia ou para outras empresas que aceitaram contratar essas pessoas.

Na semana passada, a Latam dispensou 1,2 mil funcionários das equipes de rampa e limpeza (ground handling), gestão de equipamentos de solo (GSE) e atendimento a clientes com bagagens perdidas ou danificadas (Lost Luggage) dos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e do Galeão, no Rio de Janeiro.

“Os empregados realocados representam 36% do total de funcionários dessas áreas nos aeroportos de Guarulhos e Galeão, que assumirão funções diversas dentro dos próprios terminais e até mesmo outras cidades”, informou a Latam por comunicado.

A partir desta semana, a Orbital – WFS, empresa especialista em serviços auxiliares de transporte aéreo, assume as operações de solo da aérea nos aeroportos de Guarulhos e Galeão. “A contratação do parceiro é uma medida pontual, que se mostrou como a melhor alternativa para as necessidades da Latam neste momento. A decisão está em linha com o mercado nacional e faz parte de uma tendência mundial de contratação de serviços especializados”, informou a companhia.

A companhia confirma também que 850 pessoas serão desligadas dos quadros da empresa nos aeroportos de Guarulhos e Galeão. “Conforme já anunciado, a Latam os sindicatos que representam a categoria chegaram a um entendimento para que a empresa ofereça um pacote adicional às verbas rescisórias regulares aos funcionários que não tenham sido realocados”.