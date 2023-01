Gestora Quadra vai financiar recuperação judicial do Grupo João Santos

A gestora independente de recursos Quadra, que atua em operações de crédito estruturado e controle e participação de empresas e que arrematou no ano passado a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), a administradora do Porto de Vitória, vai financiar a recuperação judicial do Grupo João Santos por meio de dois fundos, afirmou a VEJA uma fonte ligada à operação. Como aporte inicial, serão emprestados para a holding entre 150 milhões e 200 milhões de reais, assim que o plano de RJ for aprovado, o que deve dar credibilidade ao processo.

Os recursos serão empregados tanto para capital de giro que permita a retomada de fábricas da Cimentos Nassau, responsável por 80% do faturamento do grupo, quanto para a liquidação direta de passivos. O financiamento da Quadra à recuperação do Grupo João Santos deve ultrapassar 1,5 bilhão de reais entre cinco e dez anos, conforme a demanda da empresa e o cumprimento de determinadas condições.

As dívidas do Grupo João Santos somam 13 bilhões de reais, divididos em 10 bilhões de dívidas tributárias e 3 bilhões de dívidas civis e trabalhistas. Como mostrou reportagem da última edição de VEJA, as dívidas tributárias são a atualização monetária de 8,6 bilhões de reais, valor que teria sido desviado pelos herdeiros José Bernardino e Fernando Santos, segundo uma operação da Polícia Federal pela qual são acusados de terem transformado os passivos tributários do grupo em patrimônio pessoal.