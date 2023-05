Futuro do trabalho: veja que empregos podem ser perdidos ou valorizados

O impacto das tecnologias no mercado de trabalho é um monstro que assombra muito empregados. Segundo o relatório O Futuro do Trabalho, do Fórum Econômico Mundial, esse é um medo fundamentado: 23% de todas as ocupações serão modificadas pelos avanços tecnológicos até 2027.

De acordo com o documento, 84 milhões de postos de trabalho serão perdidos, mas outros 69 milhões serão possibilitados por essas tecnologias. “O interessante é que a tecnologia tem uma duplicidade. Ela cria novas vagas, como especialista em inteligência artificial, mas ela também elimina outras, como as ligadas a secretariado”, afirma Miguel Costa, pesquisador assistente do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral (FDC), que participou da realização do relatório.

O levantamento alcançou 803 empresas de 27 setores diferentes ao redor do mundo e, de fato, os empregos que mais tendem a desaparecer são os relacionados a funções assistenciais, que podem ser automatizadas. Segundo o relatório, os principais postos que devem ser eliminados são:

Caixas de banco e funcionários relacionados

Funcionários dos Correios

Caixas e cobradores

Escriturários de entrada de dados,

Secretários administrativos e executivos

Assistentes de registro de produtos e estoque

Escriturários de contabilidade

Legisladores e oficiais judiciários

Atendentes estatísticos, financeiros e de seguros

Vendedores de porta em porta, ambulantes e trabalhadores relacionados

Por outro lado, um número grandes de novas vagas podem surgir, e o Brasil pode se beneficiar. Segundo os gestores das empresas pesquisadas, as tendências mais crescentes serão aquelas relacionadas à adoção de novas tecnologias, a ampliação do acesso digital e a aplicação de ESG.

A pauta ambiental e o agronegócio, essenciais para a sustentabilidade, um tema que ganhará mais força nos próximos anos, são pontos fortes do país. Juntos, tecnologia, agro e agenda verde gerarão muitas oportunidades para profissionais brasileiros, mas será necessário que eles estejam preparados.

Além da disposição dos profissionais, será necessário que empresas e governo trabalhem em parceria para capacitar trabalhadores. Empresas pela responsabilidade social e governo pelo alto custos do desemprego.

De acordo com os gestores, os profissionais de tecnologia que devem conseguir mais vagas de trabalho serão aqueles especializados em aprendizado de máquina, algo essencial para o desenvolvimento de inteligências artificiais. Outra tendência, em especial no Brasil, está relacionada à implementação de big data, tecnologia que permite transformar a grande quantidade de dados produzidos pelas tecnologias, em informações que podem ser convertidas em uma maior eficiência. Entre os novos postos de trabalho gerados, estão:

Especialistas em IA e aprendizagem de máquina

Especialista em sustentabilidade

Analista em Inteligência de negócios

Analista de Segurança da Informação

Engenharia de Fintechs

Cientistas e analistas de dados

Engenharia de robótica

Especialista em big data

Operadores de equipamentos agrícolas

Especialistas em transformação digital

Profissionais de engenharia e educação também podem ser beneficiados.

O desenvolvimento tecnológico terá benefícios e consequências inevitáveis. À medida que a produção e a eficiência aumentarão, será necessária consciência ambiental e social gere, ao invés de mais desigualdade, um provento que possa ser compartilhado.