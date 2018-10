Fundador da Qualicorp promete comprar R$ 150 mi em ações da empresa

A Qualicorp anunciou medidas de governança após repercussão negativa do contrato de não competição assinado com o diretor presidente José Seripieri Filho, que fez as ações da companhia caírem quase 30% na segunda-feira passada. As principais queixas de investidores foram quanto ao valor da indenização pago ao executivo, de 150 milhões de reais, considerado bastante alto, e o fato de que a decisão não envolveu acionistas minoritários.

Conforme comunicado divulgado na noite do domingo, o conselho de administração determinou que quaisquer novas operações envolvendo a companhia e acionistas serão obrigatoriamente submetidas à aprovação em assembleia geral.

Alegando “visão de longo prazo e posição de acionista alinhado com o empreendimento de medidas de criação de valor para a companhia”, Seripieri Filho se comprometeu a adquirir até o final do ano ações da Qualicorp em valor mínimo equivalente à indenização recebida de 150 milhões de reais.

Foi criado um comitê de governança, que será liderado por Rogério P. Calderón Peres, nome indicado pela XP Gestão de Recursos, que detém aproximadamente 9% das ações ordinárias. O novo membro do conselho entra em substituição a Claudio Bahbout, “que disponibilizou seu cargo para viabilizar essa nomeação”, segundo o comunicado.

Também a XP Gestão solicitou à administração novos estudos e avaliações para que a remuneração do diretor presidente seja mais alinhada com resultado da companhia no próximo exercício social. Ainda sobre esse tema, a Qualicorp afirma que recebeu uma comunicação de Seripieri Filho de que renunciou à totalidade da remuneração variável à que tinha direito para neste exercício social.

“As medidas anunciadas nesta data reforçam e elevam a governança corporativa, o processo de profissionalização do Conselho, o alinhamento da Companhia com o Sr. José Seripieri Filho, seu fundador e principal acionista, fortalecendo a implementação e desenvolvimento das metas operacionais e estratégias companhia”, conclui o comunicado.