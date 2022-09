Fotos da juventude e curiosidades de Elon Musk vão a leilão

Os fãs do bilionário Elon Musk podem agora adquirir fotos particulares e exclusivas da juventude do empresário. A ex-namorada de Musk, Jennifer Gwynne, está leiloando fotos e outras recordações capturadas durantes os anos que estudaram juntos na Universidade da Pensilvânia.

As 18 fotos estão sendo leiloadas na plataforma RR Auction, com sede em Boston. Também estão à venda um cartão de aniversário escrito à mão e um colar de ouro, ambos presentes que Gwynne ganhou de presente de Musk durante o namoro. O cartão de aniversário assinado assinado ‘Love, Elon’ (Com amor, Elon, na tradução para o português) é o segundo item mais disputado. Avaliado em 10 mil dólares, o cartão recebeu até agora 23 lances.

O primeiro item mais disputado é o colar de ouro de 14 quilates com uma pequena esmeralda verde, retirada mina de esmeraldas de seu pai na África do Sul. Junto ao colar, estão inclusos no pacote duas fotos originais de Musk – uma retratando-o em pé com a mãe de Musk, Maye, durante uma visita à cidade de Nova York em 1995, e a outra de Musk e Gwynne com quatro outros estudantes antes de um baile de final de ano na Universidade da Pensilvânia. O colar recebeu 33 lances e está avaliado em 5,9 mil dólares.