Ford fecha fábrica em São Bernardo; relembre os carros feitos no Brasil

A fábrica da Ford em São Bernardo do Campo encerra suas atividades nesta quarta-feira 30, depois de mais de meia década de operações. Na planta do ABC paulista, inaugurada em 1967, a companhia americana produziu uma série de modelos marcantes, que atravessaram gerações, como Landau, Belina, Maverick, Corcel e Escort, entre outros.

Nos últimos meses, a fábrica de São Bernardo produzia apenas caminhões. O último modelo de automóvel a ser montado na planta foi o Fiesta, cuja fabricação foi encerrada no fim de julho. O fechamento da fábrica do ABC faz parte de um programa global de reestruturação iniciado pela Ford no ano passado. Existem negociações avançadas para o espaço ser ocupado pela montadora Caoa Chery.

Relembre, na galeria abaixo, os carros mais icônicos produzidos pela Ford no Brasil: