Ford convoca 35.526 donos da Ranger para recall de airbag

A Ford Motor convocou nesta terça-feira, 26, 35.526 proprietários dos veículos modelo Ranger, fabricados de 2005 a 2012, a agendarem a substituição dos insufladores dos airbags do motorista e passageiro. De acordo com a empresa, em caso de colisão do veículo que resulte na deflagração dos airbags dianteiros, eles poderão se romper devido a uma excessiva pressão interna.

Nestas condições, diz a montadora, poderão ser projetados fragmentos metálicos no interior do veículo, podendo causar danos físicos graves ou até mesmo fatais aos seus ocupantes.

A solução do problema se dá com a substituição dos insufladores dos airbags do motorista e passageiro. O serviço é gratuito e leva entre 25 minutos e 45 minutos para ser realizado, dependendo do modelo do veículo. O serviço deve ser feito em uma concessionária da marca. Para saber se o modelo está envolvido no recall, a Ford tornou disponível o telefone 0800 703 3673.

Defeitos nos airbags produzidos pela Tanaka levou a empresa a entrar em recuperação judicial em junho de 2017. No ano passado, a empresa foi condenada a pagar 1 bilhão de dólares em penalidades criminais relacionadas aos recalls.

Em junho do ano passado, a Tanaka disse que faria o recall ou tinha expectativa de convocar cerca de 125 milhões de veículos em todo o mundo até 2019, incluindo mais de 60 milhões nos Estados Unidos. Cerca de 19 montadoras em todo o mundo foram afetadas pela falha.