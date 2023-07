Folga para ver jogo do Brasil na Copa precisa ser acordada com o patrão

Dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo é quase sinônimo de feriado nacional — ou pelo menos uma pausinha no meio do expediente para assistir os representantes do Brasil em campo. Isso, no entanto, vale mais para o futebol masculino. Neste ano, porém, o governo federal decretou pela primeira vez ponto facultativo em dias de jogos da seleção feminina e haverá mudança em esquema de alguns serviços privados, como Bancos, por causa dos jogos da seleção. Antes de entrar na onda e não aparecer no trabalho para torcer pelo time de Marta e companhia, é preciso acordar com o empregador, já que ponto facultativo não significa feriado.

Ponto facultativo vale folga apenas para servidores públicos e não para a iniciativa privada. A advogada Isa Soter, sócia da área trabalhista do Veirano Advogados, explica que as empresas não tem obrigação de liberarem seus funcionários para assistirem jogos de , futebol. Porém, é possível um acordo para a liberação ocorrer sem maiores problemas. É possível estabelecer compensação de horário, desconto do banco de horas ou até mesmo pedir ao funcionário para assistir aos jogos no ambiente de trabalho”, afirmou. “Se o empregado manifestar o desejo de acompanhar as partidas, a empresa pode liberá-lo, até porque esse fato já faz parte da nossa cultura, só que agora representado pelas mulheres”.

Com o Mundial sediado do outro lado do mundo, e as partidas ocorrendo pela manhã (no horário de Brasília), uma das alternativas é alterar o horário de expediente, como acontecerá nos bancos. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, Febraban, em dias de partida às 8h, as agências abrirão uma hora mais tarde, às 11h da manhã. “A flexibilização segue política já adotada durante jogos da Copa do Mundo masculina”, afirmou a entidade.

Na primeira fase, o Brasil joga na segunda-feira, 24, contra o Panamá, às 8h. No dia 29, um sábado, o jogo acontece às 7h. Já na segunda-feira, 2 de agosto, a partida ocorre novamente às 8h, contra a Jamaica. Caso a seleção passe para as oitavas de final, o time comandado por Pia Sundhage, entrará em campo na terça-feira, 8, às 5h ou às 8h.

