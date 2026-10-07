ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Flávio Bolsonaro quer acabar com split payment da reforma tributária se eleito

Mecanismo tenta combater sonegação e prevê pagamento imediato de impostos; informação foi dada pela economista da campanha do PL

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 15h17 | Atualizado em 7 out 2026, 15h57
Mulher de cabelo preso, vestindo camiseta verde e gola preta, fala ao microfone. Ao lado, um homem de camisa amarela e jaqueta azul, com expressão séria, e outro homem grisalho à esquerda.
Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica e coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro, discursa na Avenida Paulista (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Flávio Bolsonaro quer acabar com split payment da reforma tributária se eleito Priorize VEJA no Google

Criticada mais de uma ver por Flávio Bolsonaro ao longo da campanha, a reforma tributária pode sofrer mudanças caso o senador seja eleito presidente. A reforma, que foi aprovada em 2023 por meio de uma emenda à Constituição, foi um dos fatores que o candidato do PL explicou, nesta quarta-feira, 7, que quer rever quando se referiu a “mudanças na Constituição para redemocratizar o país”, na terça. Falando a jornalistas, o candidato, porém, não deu detalhes.

De acordo com Daniella Marques, a chefe da equipe econômica da campanha de Flávio Bolsonaro, o candidato vai tentar acabar com o split payment, o novo formato de pagamento criado pela reforma que faz os desconto dos tributos na hora dos pagamentos pelas empresas e mira reduzir a sonegação. A ex-assessora de Paulo Guedes comentou o tema em uma entrevista ao jornalista Claudio Dantas, na tarde da terça-feira.

Questionada se iria acabar com o split payment, ela afirmou: “claro que sim”. “Eu vou homenagear Carlos Bolsonaro e Adolfo Sacshida, que já pautaram esse governo, e foram muito vocais, foram implacáveis contra o ‘split payment’, que simplesmente asfixia o capital de giro do pequeno, que já está asfixiado”, disse Marques, citando o irmão de Flávio recém-eleito senador e o ex-secretário do ministro Paulo Guedes que também integra a atual campanha à presidência do PL.

“Ele além de taxar, de aumentar o IOF, ele foi lá e tira o último fôlego do cara, que é um capital de giro entre ele vender, receber, porque recebe no cartão, ele já vai taxar na frente”, disse Marques ao explicar a lógica do split payment.

Siga
Continua após a publicidade

A reforma tributária reformula e simplifica a cobrança de impostos sobre o consumo no Brasil, caso do PIS, Cofins, IPI, ICMS e o ISS. Ela entrará em vigor de maneira gradual a partir de 2027, fazendo a transição dos impostos antigos para os novos até 2032.

O split payment é um mecanismo criado por ela que prevê fazer o desconto dos tributos, que são pagos pelas empresas em suas transações com fornecedores e compradores, na hora da transação. Com isso, o recolhimento é feito de maneira imediata e vai diretamente para o Fisco. Atualmente, os impostos devem ser pagos pelas empresas depois da venda, por meio de guias de recolhimento.

Continua após a publicidade

De acordo com os especialistas, será uma maneira de aumentar a rastreabilidade e também bloquear mecanismos de sonegação. Por outro lado, tributaristas e entidades empresariais alertam para o fato de que pode mudar substancialmente os fluxo de caixa, já que se trata de um dinheiro que ficava na conta da empresa por um tempo antes de seguir para o Fisco.

 

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
reforma tributária
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).