Após fala sobre Constituição, Flávio contemporiza e diz querer fazer reforma política

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) comentou nesta terça, 7, sua declaração na véspera, de que gostaria de se eleger para mudar a Constituição brasileira. De volta à Brasília, ele tentou adotar um tom mais moderado para afastar temores autoritários.

“Se o atual presidente continuar, ele seria incompatível com o novo Congresso. Comigo, será sempre com ponderação, com respeito à Constituição, à política e respeitando cada segmento da sociedade”, declarou, dizendo que não acredita que o Brasil esteja em uma democracia plena hoje. “Qualquer coisa diferente disso é especulação.”

Ele disse que tem várias Propostas de Emenda à Constituição em vista, como a redução da maioridade penal, uma reforma no Judiciário, o fim da reeleição e uma reforma política. Ao ser questionado por um jornalista qual reforma política ele propõe, ele não quis elaborar.

Na terça-feira, 6, Flávio disse em um ato em Goiânia que, como a direita obteve maioria na Câmara e no Senado, promoveria mudanças na Constituição se for eleito, sem especificar o que propõe e como isso seria feito. A fala gerou apreensão em alguns setores de uma nova iniciativa golpista.