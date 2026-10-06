Flávio Bolsonaro diz que quer ganhar eleição para mudar a Constituição

Ao receber o apoio do ex-governador e ex-presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) em Goiânia, Flávio Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira, 6, que quer ganhar as eleições para promover mudanças na Constituição brasileira.

“O Brasil já me deu um Congresso muito mais à direita do que ele já é hoje, a maioria do Senado para fazer o presidente do Senado, a maioria da Câmara para fazer o presidente da Câmara, para a gente mudar a Constituição, para a gente redemocratizar esse país e para as instituições voltarem a respeitar a Constituição”, declarou.

Flávio não detalhou como nem quais mudanças faria. Atualmente, para fazer alterações constitucionais, é preciso fazer uma proposta de emenda, que deve ter o apoio de, no mínimo, 171 deputados ou 27 senadores. Depois de aprovada nas comissões, a PEC deve ter 308 votos favoráveis na Câmara e 49 no Senado, em dois turnos.

Continua após a publicidade

No último domingo, 4, o PL elegeu 121 deputados, a maior bancada desde a redemocratização, e dezenove senadores — ao todo, serão 28 representantes do partido na Casa Alta. Flávio também saiu na frente para o segundo turno da eleição, que disputará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).