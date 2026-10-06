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Política

Flávio Bolsonaro diz que quer ganhar eleição para mudar a Constituição

Em Goiânia, presidenciável celebra Congresso mais à direita e diz que mudanças serão para 'redemocratizar o país'

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 18h53 | Atualizado em 6 out 2026, 19h39
Homem de pele clara, cabelo escuro e camisa branca, com a boca aberta e um microfone próximo, gesticula com a mão direita levantada, apontando o indicador para cima. O fundo é amarelo e azul
Flávio Bolsonaro discursa em Goiânia (Sergio Lima/AFP)
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Flávio Bolsonaro diz que quer ganhar eleição para mudar a Constituição Priorize VEJA no Google

Ao receber o apoio do ex-governador e ex-presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) em Goiânia, Flávio Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira, 6, que quer ganhar as eleições para promover mudanças na Constituição brasileira.

“O Brasil já me deu um Congresso muito mais à direita do que ele já é hoje, a maioria do Senado para fazer o presidente do Senado, a maioria da Câmara para fazer o presidente da Câmara, para a gente mudar a Constituição, para a gente redemocratizar esse país e para as instituições voltarem a respeitar a Constituição”, declarou.

Flávio não detalhou como nem quais mudanças faria. Atualmente, para fazer alterações constitucionais, é preciso fazer uma proposta de emenda, que deve ter o apoio de, no mínimo, 171 deputados ou 27 senadores. Depois de aprovada nas comissões, a PEC deve ter 308 votos favoráveis na Câmara e 49 no Senado, em dois turnos.

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No último domingo, 4, o PL elegeu 121 deputados, a maior bancada desde a redemocratização, e dezenove senadores — ao todo, serão 28 representantes do partido na Casa Alta. Flávio também saiu na frente para o segundo turno da eleição, que disputará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Eleições 2026
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