Flamengo vendeu 800 ingressos por minuto para final da Copa do Brasil

Não foi apenas em renda que o Flamengo bateu recorde neste último final de semana. Além de ter faturado mais de 26 milhões de reais com bilheteria na primeira final da Copa do Brasil contra o São Paulo, neste último domingo, 17, o clube ultrapassou a marca de 1,5 milhão de ingressos vendidos em 2023.

Dos 60.390 bilhetes comercializados, 21 mil ingressos foram transacionados na primeira hora de vendas, com um pico de 800 e média de 350 ingressos vendidos por minuto, segundo dados da Imply, empresa que gerencia os diversos canais de vendas de ingressos do clube

Em 2022, o Flamengo superou, pela primeira vez, 1 bilhão de reais de faturamento em receitas recorrentes, aquelas que não incluem venda de jogadores. Isso coloca o clube entre as 30 maiores receitas recorrentes do futebol mundial, segundo dados da Deloitte. Além do alto faturamento, houve novamente diminuição do endividamento e o oitavo superávit conquistado em 10 anos. O patrimônio líquido é de 326 milhões de reais.