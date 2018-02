Fiat aposenta o Palio após 22 anos

A Fiat deixou de produzir o Palio neste ano – a data exata não foi informada pela empresa. A interrupção da fabricação do automóvel faz parte da estratégia de renovação de portfólio de produtos da montadora.

Com a suspensão, deixaram de ser produzidas as versões Palio Fire e Palio Way.

Lançado em 1996, o carro concorria no mesmo segmento de mercado que o Gol, da concorrente Volkswagen e vendeu cerca de 3 milhões de unidades no país. O carro da Fiat chegou a desbancar o líder de mercado na categoria, feito pela montadora alemã, em 2014. Na ocasião, o Palio vendeu 183.736 unidades, uma vantagem de apenas 381 unidades em relação ao Gol.

O carro que deve substituir o modelo aposentado da Fiat na sua linha de produtos é o Argo, lançado em maio de 2017. No ano passado, o Palio teve 20.128 unidades vendidas, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), ocupando o 32º lugar – o líder de vendas foi o Onix, da GM.