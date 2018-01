Governo vai reduzir IPI de carros elétricos e híbridos

O governo vai reduzir a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para carros elétricos e híbridos para 7%. Essa é a mesma alíquota cobrada hoje dos modelos populares de veículos.

Segundo o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, a medida que reduz a alíquota será publicada em breve.

Hoje, o Toyota Prius, o híbrido mais vendido no país, com 2,4 mil unidades em 2017, recolhe 13% de IPI. Carros elétricos pagam 25%, porcentual máximo do imposto. Com a redução, calcula-se que o Prius, vendido a 126 mil reais, terá o preço reduzido para menos de 100 mil reais.

O presidente da Toyota para América Latina e Caribe, Steve St. Angelo, afirma que a tecnologia híbrida – que permite rodar com eletricidade gerada por outro combustível – será a base para novas tecnologias no país, como os modelos 100% elétricos.

Para o Brasil, ele defende o etanol para gerar a energia do híbrido. “Estamos prontos para testar esse novo veículo com tecnologia desenvolvida no Brasil”, diz. Em março, a Toyota promoverá uma viagem de São Paulo a Brasília com o Prius usando etanol em vez de gasolina.