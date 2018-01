Confira os 10 carros mais vendidos no Brasil em 2017

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou nesta quinta-feira o levantamento dos carros mais vendidos no Brasil em 2017. No topo da lista está o Chevrolet Onix, com 188.654 unidades comercializadas, seguido pelo Hyundai HB20, com 105.589 carros emplacados.

Segundo a instituição, foram vendidos 1.855.874 automóveis ao longo do ano. Se somados todos os segmentos – automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros veículos – esse valor sobe para 3.216.761 unidades, uma alta acumulada de 1,33%, em comparação com 2016.

A montadora com mais carros vendidos no ano foi a GM, que controlou 18,79% do mercado. Abaixo dela estão, respectivamente, Volkswagen, Hyundai e Ford. As quatro juntas foram responsáveis por 51,36% do mercado.

“Ao iniciar 2017, a projeção era negativa em mais de 20% e, ao longo do ano, as ações econômicas acertadas geraram efeitos positivos”, afirmou o presidente da Fenabre, Alarico Assumpção Júnior, em comunicado. “Quedas sucessivas dos juros e da inadimplência, o aumento da empregabilidade e um melhor acesso ao crédito resultaram na melhora nos índices de confiança e expectativa do consumidor e do empresário, fazendo com que aumentasse o consumo, revertendo, assim, o cenário negativo inicial.”

Confira a lista dos dez carros mais vendidos de 2017: