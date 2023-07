FGTS distribuirá R$ 12,7 bilhões de lucro a trabalhadores

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a distribuição dos lucros nas contas vinculadas deve começar até a próxima semana e ser concluída até o fim do mês de agosto. Com o repasse aprovado, os trabalhadores terão um ganho real de 1,3%. Vale lembrar que esse dinheiro não pode ser sacado no banco, a não ser que o trabalhador movimente o fundo em alguma das circunstâncias previstas em lei como demissão sem justa causa, movimentação via saque aniversário, oaposentadoria, compra ou abatimento de prestações da casa própria, caso de doenças graves, entre outras situações.

“O valor referente à distribuição de resultado é proporcional ao saldo da conta vinculada posicionado em 31 de Dezembro do ano-base do resultado auferido e o crédito ocorre até o dia 31 de Agosto do ano seguinte. Esse valor é obtido por meio da multiplicação do saldo existente na sua conta pelo índice de distribuição aprovado pelo Conselho Curador do FGTS”, informou a Caixa.