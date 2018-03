Feirão limpa nome da Serasa renegocia dívidas até sábado

A empresa de informações de crédito Serasa realiza até sábado, 24, feirão de renegociação de dívidas entre empresas e consumidores. O evento permite a quitação das dívidas com até 90% de desconto.

É possível participar do feirão pessoalmente, no atendimento presencial na cidade de São Paulo, ou pela internet.

Oito empresas estão participando do processo nesta semana: Caixa Econômica Federal, Omni, Banco Pan, Recovery, Santander, Porto Seguro Cartões, Honda e Kroton – as duas últimas, apenas na versão online.

A Serasa disponibilizou consultores para auxiliar os consumidores nas conversas presenciais que são feitas nas tendas montadas no Vale do Anhangabaú. O atendimento é feito das 9h às 18h embaixo do Viaduto do Chá, região central da cidade.

O feirão presencial atraiu mais de 1.300 pessoas nesta segunda-feira, primeiro dia de funcionamento, e a expectativa da empresa é de que o número de participantes aumente.

Levantamento da Serasa calcula que o número de inadimplentes no país era de 60,5 milhões de pessoas em fevereiro.