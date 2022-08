Fed sinaliza mais altas de juros apesar de recuo na inflação

No tão esperado discurso de Jackson Hole, Jerome Powell, presidente do Fed, sinalizou que continuará com a política contracionista do Fed até que a inflação se aproxime da meta de 2%. Powell afirmou que utilizará todas as ferramentas de política monetária até que consiga equilibrar a demanda e a oferta de produtos.

Powell assumiu em seu discurso que as medidas para conter a alta de preços impactarão alguns setores da economia, e que este “infelizmente é o preço pago por reduzir a inflação”. Citando exemplos e lições da história da política monetária americana, o presidente do Federal Reserve Bank sinalizou, ainda, que os juros permanecerão elevados enquanto for necessário, afastando quaisquer sinais de reversão “prematura” da política contracionista.

Na última reunião, realizada em julho, o Federal Reserve elevou a taxa de juros americana em 0,75 ponto percentual, o que a colocou entre 2,25% a 2,5%. A expectativa do mercado é que na próxima reunião Powell elevará os juros em pelo menos 0,5 ponto percentual, e a alta poderá chegar em 0,75 dependendo dos dados de inflação divulgados até lá. Nesta sexta-feira, 26, o PCE divulgado pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos mostrou que a inflação em julho no acumulado do ano ficou em 6,3%. Já o PCE Core, que calcula a variação de preços sem considerar alimentos e combustível, variou 4,6% no mesmo período.