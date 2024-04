Fed fala em cautela e evita cravar data para corte dos juros nos EUA

O presidente do banco central americano (Fed), Jerome Powell, emitiu uma mensagem de cautela durante um discurso na Universidade de Stanford nesta quarta-feira, 3, enfatizando a necessidade de tempo para avaliar a atual situação da inflação nos Estados Unidos.

Powell destacou que o banco central não está com pressa para implementar cortes nas taxas de juros, indicando a importância de ter maior confiança na sustentabilidade de uma queda na inflação para atingir a meta de 2%.

Essa postura cautelosa ocorre em um contexto em que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) optou por manter as taxas de juros na última reunião. Powell reconheceu que os recentes dados sobre ganhos de emprego e inflação superaram as expectativas, refletindo uma abordagem paciente por parte do banco.

Durante seu discurso, o presidente do Fed reconheceu que os dados de inflação referentes aos meses de janeiro e fevereiro excederam as leituras, contudo, Powell ressaltou que é prematuro concluir se esse aumento será duradouro ou apenas um evento passageiro.

Continua após a publicidade

Além disso, ele afirmou que os indicadores recentes não provocam mudanças significativas no panorama econômico geral. “No entanto, os dados recentes não alteram substancialmente o quadro geral, que continua a ser de crescimento sólido, um mercado de trabalho forte, mas em reequilíbrio, e a inflação se aproximando de 2% em um caminho às vezes acidentado”, disse.

Powell, no entanto, destacou que o banco está diante de uma tarefa desafiadora, equilibrando a decisão de cortar os juros no momento certo ou mantê-los no nível atual até que haja sinais mais robustos de desaceleração da inflação. Isso porque comprometer os avanços na contenção da inflação, enquanto um relaxamento tardio poderia enfraquecer a atividade econômica e o emprego. Powell salientou a importância de manter um equilíbrio cuidadoso nas decisões políticas, considerando os riscos envolvidos em ambas as direções.