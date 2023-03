Fed eleva juros americanos em 0,25 ponto em reação à crise dos bancos

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) elevou a taxa de juros do país em 0,25 ponto percentual na tarde desta quarta-feira, 22. Com isso, o intervalo das taxas saiu de 4,5% a 4,75% para 4,75% a 5% ao ano. Trata-se da nona vez consecutiva que o órgão eleva as taxas de juros, movimento iniciado em março de 2022, há um ano. Até a última semana, o mercado financeiro esperava por uma alta de 0,5 ponto nos juros, mas a crise bancária evidenciada por casos como os do Silicon Valley Bank e Signature Bank, que faliram subitamente, pressionou o Fed a ser menos duro em sua política. Antes do anúncio desta quarta, a expectativa do mercado já havia se alterado para uma elevação de 0,25 ponto percentual.

Além da elevação dos juros em si, chama a atenção a íntegra do comunicado em que o regulador americano justifica sua decisão. O Fed destaca que o sistema bancário dos Estados Unidos é “sólido e resiliente”, mas afirma que acontecimentos recentes devem resultar em condições de crédito mais apertadas, prejudicando a atividade econômica, o mercado de trabalho e a inflação. O banco complementa dizendo que os efeitos da crise vigente são “incertos”. Nota-se uma mudança de postura por parte da entidade, que não disse que os juros necessariamente serão elevados novamente no curto prazo, mas admitiu que ajustes futuros podem ocorrer.