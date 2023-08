Fala do presidente do Fed aprofunda perdas no Ibovespa

O presidente do Federal Reserve (Fed) banco central americano, adotou um tom austero em seu discurso no simpósio de Jackson Hole. Jerome Powell afirmou o compromisso do banco em manter as taxas de juro em um nível restritivo até que a inflação ancore para a meta de 2%. A inflação anual dos Estados Unidos acumula alta de 3,3%, bem abaixo do pico de 7% em junho de 2022.

As declarações de Powell tiveram repercussões imediatas nos mercados financeiros. O Ibovespa aprofunda as perdas com possibilidade de um aperto monetário ainda mais intenso nos Estados Unidos e fechou em queda de 1%, aos 115 mil pontos. Isso porque a perspectiva de juros mais altos ou estáveis por um período prolongado desvia investimentos de países emergentes, como o Brasil. Em cenários como esse, investidores tendem a reduzir a exposição ao risco. O Ibovespa também é impactado pela recente divulgação do IPCA-15 de agosto, que, com um aumento de 0,28%, demonstrando aceleração em relação a julho, quando recuou 0,07%.

Economia americana

Em seu discurso, Powell destacou preocupação com a economia do país ainda aquecida e indicou que está considerando futuros aumentos de juros, salientando que as decisões futuras sobre a política monetária devem ser tomadas com prudência e baseadas em dados concretos. Ele também apontou que o combate à inflação levará tempo e que a taxa de juros manter-se-á elevada até que a inflação seja controlada. Isso sugere a manutenção de juros altos por um período prolongado. “É função do Fed reduzir a inflação para o nosso objetivo de 2%, e iremos fazê-lo. Apertámos significativamente a política ao longo do ano passado. Embora a inflação tenha descido do seu pico – um desenvolvimento bem-vindo – continua demasiado elevada. Estamos preparados para aumentar ainda mais as taxas, se for apropriado, e pretendemos manter a política num nível restritivo até estarmos confiantes de que a inflação está a descer de forma sustentável em direção ao nosso objetivo”, disse.

Além disso, Powell manifestou sua cautela em relação ao panorama econômico. “Estamos atentos a indícios de que a economia pode não estar esfriando conforme antecipado”, disse. O líder do Fed destacou a necessidade de dados consistentes para construir confiança no índice de inflação. “Dentre as variáveis destacadas pelo presidente da instituição, acreditamos que no curto prazo a inflação

seguirá benigna e o crescimento forte. Dessa forma, a maior incerteza parece estar no mercado de trabalho. A tendência de moderação na criação de vagas ajudaria na manutenção da taxa no patamar atual, mas uma surpresa para cima nos próximos dados poderia levar a novas altas da taxa de juros”, avalia Sávio Barbosa, economista-chefe da Kínitro Capital.

