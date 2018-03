Facebook encerra teste que dividiu feed de notícias em dois

O Facebook pôs fim a um teste que dividiu seu feed de notícias em dois, uma ideia que afetou a maneira como pessoas consumem notícias nos seis países onde o teste ocorreu e destacou a preocupação com o poder da rede social. O teste criou duas listas de publicações, uma focada em fotos e atualizações de amigos e familiares e outra chamada de “Explore Feed”. O segundo feed era dedicado a material de páginas do Facebook que o usuário curtiu, como veículos de comunicação ou equipes esportivas.

A rede social decidiu encerrar o teste e manter o feed único porque as pessoas disseram à empresa em pesquisas que não gostaram da mudança, disse Adam Mosseri, chefe do Feed de Notícias do Facebook, em comunicado.

“As pessoas nos disseram que estavam menos satisfeitas com as publicações que estavam vendo e que ter dois feeds separados na verdade não os ajudava a se conectar mais com amigos e familiares”, disse Mosseri.

O teste começou em outubro e aconteceu na Bolívia, Camboja, Guatemala, Sérvia, Eslováquia e Sri Lanka e rapidamente afetou o tráfego para sites de meios de comunicação menores.

Mosseri disse que a empresa também “recebeu feedback de que tornamos mais difícil para as pessoas acessarem informações importantes e que não comunicamos o teste com clareza”. Ele disse que o Facebook irá revisar a forma como testa mudanças.

O presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, revelou outras mudanças no feed da rede social nos últimos dois meses para combater o sensacionalismo e priorizar publicações de amigos e familiares.