Exigência de visto começa com transtorno para solicitantes

O governo brasileiro anunciou em março de 2023 que exigiria solicitações de visto para viajantes dos Estados Unidos, Canadá e outras nações. Originalmente programado para começar em outubro de 2023, a implementação desse requisito foi adiada para 10 de janeiro de 2024. No entanto, a recente implementação do processo de inscrição tem sido marcada por falhas técnicas, causando angústia e frustração entre os solicitantes.

A medida de isenção de vistos para quatro nacionalidades (americanos, canadenses, australianos e japoneses) foi implementada em 2019 pelo durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), mas foi revogada pela atual gestão petista. Exceto os japoneses, que ainda continuam beneficiados com a isenção de visto. A decisão foi criticada pelo setor hoteleira por considerar um “retrocesso” em consequência dos benefícios observados com a revogação do visto.

Um recente levantamento mensal realizado em colaboração pela Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) e pelo Ministério do Turismo revelou um notável crescimento de mais de 50% no fluxo de turistas americanos para o Brasil até abril deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022, com os Estados Unidos configurando como o segundo país com a maior participação no número total de viajantes. Os números ainda refletem a medida em vigor de isenção do visto. As complicações no sistema de emissão, no entanto, podem impactar nesses números no próximo ano.

Além de perdas para a economia, o governo também pode perder uma grande fonte arrecadatória, isso porque os turistas americanos, em média, gastam cerca de 93 dólares, em comparação com 47 dólares dos demais visitantes. Essa disparidade tem um impacto significativo na arrecadação de impostos nacionais, contribuindo para fortalecer a economia do país.

O procedimento de inscrição, que foi oficialmente lançado em 1º de dezembro, encontrou uma série de problemas, com o sistema só se tornando totalmente funcional em 5 de dezembro. Segundo relatos da Rio Convention & Visitors Bureau, fundação privada de fomento ao turismo, organizadores de viagens e participantes se depararam com uma interface web complicada que, na maioria das vezes, falhava em operar sem problemas. Os usuários relataram que o menu de rolagem frequentemente aparecia em branco, tornando impossível fazer seleções obrigatórias.

Uma das principais preocupações levantadas pelos solicitantes é a falta de confiabilidade do sistema. Mesmo após o upload bem-sucedido de todos os documentos necessários, indivíduos relataram receber e-mails informando que precisam reenviar seus materiais. Não fazê-lo dentro de uma janela apertada de 12 horas leva a uma reinicialização completa do processo de inscrição.

À medida que a indústria de viagens enfrenta a iminente temporada de férias, as ineficiências do processo de solicitação de visto tornaram-se um obstáculo significativo tanto para organizadores quanto para participantes. O curto intervalo de tempo entre o requisito de inscrição e a data da viagem adiciona uma camada adicional de estresse, deixando os viajantes com opções limitadas e criando incerteza sobre o sucesso de suas solicitações de visto.

Organizadores de turismo, que estão trabalhando incansavelmente para ajudar os participantes, se veem em uma posição desafiadora. Apesar de seus melhores esforços, os problemas técnicos com o sistema de solicitação de visto permanecem fora de seu controle. A situação levanta preocupações sobre o possível impacto negativo no setor de turismo dado o potencial desses visitantes para o país. Expressando frustração com o desempenho ruim do site de inscrição de visto e o prazo iminente, há apelos para uma reconsideração do cronograma. Alguns interessados estão defendendo o adiamento do requisito de solicitação de visto até junho, permitindo tempo adequado para resolver as falhas técnicas e proporcionar aos viajantes um prazo mais viável.