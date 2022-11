EUA irá sortear o segundo maior prêmio da história da loteria

O jackpot, prêmio máximo do Powerball, um dos principais da loteria dos Estados Unidos, está cada vez maior. Nesta quarta-feira, o sorteio pagará 1,2 bilhão de dólares — equivalente a 6,1 bilhões de reais. O valor é o segundo maior pago pela loteria, atrás do 1,56 bilhão de dólares que foi dividido por três apostas em 2016.

Embora o prêmio principal anunciado seja estimado 1,2 bilhão de dólares, nem sempre esse é o valor que os ganhadores recebem. Isso porque os vencedores podem escolher entre receber o valor total por meio de parcelas anuais ao longo de 29 anos ou retirar imediatamente uma bolada, segundo as regras do concurso. Habitualmente, os vencedores optam pelo pagamento imediato.

As chances de acertar as seis dezenas são de 1 em 292 milhões. Já se passaram quase três meses desde que alguém acertou todos os seis números e levou o prêmio principal da loteria, com uma bolada de 206 milhões de dólares (mais de 1 bilhão de reais) na Pensilvânia, em 3 de agosto. As chances de acertar do Powerball são de 1 em 292 milhões. Powerball é jogado em 45 estados, bem como Washington, D.C., Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas.

No Brasil, a Mega Sena pagou seu maior prêmio nominal de concurso regular em agosto. Duas apostas dividiram a bolada. O concurso que corre na quinta-feira, 2, pagará 43 milhões de reais.