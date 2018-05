EUA declaram apoio a programa de reformas econômicas da Argentina

Os Estados Unidos apoiam o programa de reformas econômicas do presidente da Argentina, Mauricio Macri, disse a Casa Branca na noite desta quinta-feira, após o governo argentino ter anunciado que iria buscar ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em comunicado, a Casa Branca afirma que apoia o programa de Macri, “que é voltado para o mercado, focado no crescimento, e que tem melhorado o futuro da Argentina”. “O presidente Macri tem a visão correta para a economia argentina e tem dado passos largos rumo à modernização da política econômica do país”, diz o texto.

Nesta quinta-feira, o ministro de Finanças da Argentina, Luis Caputo, revelou que, além do FMI, o país também pediu ajuda financeira ao Banco Mundial (BM), ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

“O Ministério da Fazenda está conduzindo as conversas com o FMI em Washington e, em paralelo, já falei com as autoridades do BM, do BID e do CAF. Todos se comprometeram a participar do financiamento que o governo está negociando”, disse Caputo ao jornal argentino Infobae. “Três bancos nos ofereceram acordos de recompra (créditos de curto prazo com garantia de títulos do governamentais) e certamente também vamos acabar firmando isso.”

Apesar de as fontes do Executivo não revelarem os valores dos acordos, existe consenso entre os analistas que o governo de Macri busca conseguir cerca de 30 bilhões de dólares (106,5 bilhões de reais).

A diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, afirmou também nesta quinta-feira que o apoio financeiro será concedido via Acordo Stand-By, que condiciona a Argentina ao cumprimento de determinados objetivos macroeconômicos para receber o dinheiro.

(Com Reuters e EFE)