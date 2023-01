Estudo aponta deficiências de transporte no país

É consenso entre empresários e empreendedores que o Brasil precisa modernizar a infraestrutura nacional se quiser destravar o desenvolvimento de sua indústria, retomar o crescimento da economia e gerar empregos. Com esta premissa em mente, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) encomendou uma pesquisa entre os industriais brasileiros para entender exatamente quais as prioridades do setor em termos de investimentos. E o resultado não poderia ser mais claro: 73% dos entrevistados acredita ser o Transporte de mercadorias o maior gargalo do país.

A pesquisa encomendada pela CNI foi realizada pelo Instituto FSB Pesquisa, que entrevistou 2.500 executivos de grandes e médias empresas industriais, nas 27 unidades da Federação, sendo 500 em cada região. O trabalho de campo foi feito entre os dias 23 de junho e 9 de agosto de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento mostra que 38% das indústrias trocariam o frete rodoviário por outro tipo de transporte, caso houvesse iguais condições estruturais entre os modais. Os dados revelam que as ferrovias seriam a primeira alternativa para 28,5% dos industriais brasileiros para transferir suas operações de escoamento de produtos. A troca de modal só não é feita porque os empresários avaliam que hoje o setor ferroviário apresenta as piores condições entre os tipos de transportes – 31% consideram esse modal ruim ou péssimo.

Em sua nova edição, VEJA INSIGHTS detalha a pesquisa encomendada pela CNI e analisa a situação dos transportes no país, bem como aponta soluções que podem ser implementadas pelo novo governo.

