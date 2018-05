Estoques acabam e Lush antecipa fechamento de lojas no Brasil

A Lush vai antecipar o fechamento de suas lojas no Brasil. A previsão inicial era manter as unidades funcionando até 20 de junho, período em que a empresa de cosmético venderia todos os itens com 50% de desconto.

Mas a corrida pelos produtos da Lush com preços promocionais foi tão alta que os estoques acabaram antes do previsto. A empresa informa que as lojas Lush Iguatemi Campinas, Center Norte, Higienópolis e Morumbi serão fechadas a partir de hoje. Já a unidade dos Jardins “continuará aberta até o término dos estoques e para atender aos tratamentos de spa para os clientes que já possuem vouchers”.

Devido à alta demanda, a Lush informa que o prazo de entrega dos produtos comprados pelo site deve atrasar.

“Um enorme agradecimento a todos os nossos clientes apaixonados pela marca. Desde que anunciamos o encerramento da Lush no Brasil ontem, recebemos muitas de mensagens carinhosas de todos vocês e milhares de pedidos de compra em nosso site e em nossas lojas. Este retorno incrível de vocês ocasionou a redução de nossos estoques a níveis muito baixos, muito antes do que esperávamos”, informa a empresa em nota.

A Lush culpou a alta carga tributária e instabilidade política por sua decisão de se retirar do país. “O Brasil é um mercado muito difícil para a operação de uma marca britânica. Apesar do crescente aumento de vendas, depois de 4 anos enfrentando prejuízos, a alta carga tributária, a prolongada recessão econômica, somados a instabilidade política, tornou impossível à Lush continuar investindo e lucrar no país”, informou a companhia.

A marca de origem britânica emprega 129 funcionários distribuídos em cinco lojas, um spa e um site de vendas. A Lush é famosa por combater o uso de testes de animais em desenvolvimento de produtos.