“Estado brasileiro maltrata o empreendedor”, diz Zema

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema disse que o Estado brasileiro maltrata o empreendedor. Zema foi presidente do Conselho de Administração de uma das maiores redes varejistas do país, o Grupo Zema. “No mesmo estado, eu precisava atender leis complexas e interpretações distintas. Eu era um empreendedor indignado”, disse em evento do Lide Brazil Conference, em Milão, na Itália. “Desde que assumi, temos simplificado ao máximo a vida de quem trabalha em Minas Gerais”, afirmou. “Nada é melhor para resgatar a autoestima das pessoas do que emprego e desenvolvimento econômico” completou.