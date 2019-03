Envie suas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda

O prazo para acertar as contas com o Leão já está correndo e VEJA vai ajudar o contribuinte que tiver dúvidas quanto ao preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2019.

A partir desta sexta-feira é possível mandar sua pergunta no Instagram de VEJA. Basta procurar nos destaques dos stories a aba “Imposto de Renda”. As respostas serão elaboradas pelo time de especialistas da consultoria Sage Brasil.

Nos primeiros dias do envio, a Receita Federal recebeu 824.539 informes até às 11h desta sexta-feira. De acordo com o supervisor nacional do IR, auditor-fiscal Joaquim Adir, a expectativa é a de que 30,5 milhões de contribuintes entreguem a declaração.

Neste ano, está obrigado a apresentar a declaração anual o contribuinte que, no ano-calendário de 2018, recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a 28.559,70 reais (equivalente a 2.379,97 reais por mês).

Também deve apresentar a declaração a pessoa física que, no ano-calendário de 2018, tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 40.000 reais.

Além disso, quem obedece a qualquer um desses outros requisitos mais específicos: obteve ganho de capital na alienação de bens; realizou operações na bolsa; passou a morar no Brasil em 2018 e ficou até 31 de dezembro; teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor total superior a 300 mil reais; ou vendeu e comprou imóveis em um prazo de 180 dias, optando pela isenção do Imposto de Renda na venda.

Existem ainda regras específicas quanto à atividade rural. Nesses casos, é obrigatória a declaração de quem obteve receita bruta maior que 142.798,50 reais, ou possui prejuízos a serem pagos em 2018 ou em anos futuros.

Fique atento

Neste ano, os contribuintes devem informar o CPF de todos os dependentes para mandar o informe para a Receita Federal. A medida é para evitar fraudes.

Outra novidade é que o status da declaração pode ser consultado em até 24 horas. Com isso, o contribuinte pode consultar as pendências e fazer uma declaração retificadora para evitar cair na malha fina.