Empresas estatais lucram R$ 24,6 bilhões no 1º trimestre

O Ministério da Economia anunciou nesta quinta-feira, 1º, que as empresas estatais registraram lucro de 24,6 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2019, resultado 57,5% maior que o apurado no mesmo período do ano anterior, quando o lucro foi de 15,6 bilhões de reais.

Entram no balanço as empresas Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, BNDES, Caixa e Correios e suas subsidiárias. Com a venda da Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), o número de estatais diminuiu de 134 para 133 até março deste ano. Após a edição do boletim, houve nova redução do número de empresas, totalizando hoje 130 estatais.

O relatório não trouxe o resultado consolidado de todo o universo das empresas estatais. Segundo o governo, os conglomerados respondem por mais de 90% dos ativos totais e do patrimônio líquido das estatais federais, conforme dados contábeis de 2017.

O relatório aponta que, nos três primeiros meses do ano, houve fechamento de 2.408 vagas de empregos nas estatais, em comparação com o trimestre encerrado em dezembro do ano passado. Segundo o governo, as estatais passam por “adequação da força de trabalho” continua sendo um destaque nas estatais federais. As principais reduções foram nos Correios (1.721 empregados) e no Banco do Brasil (402).

“Em relação a dezembro de 2015, a redução do total do quadro de pessoal das empresas estatais federais foi superior a 59 mil empregados, ou seja, uma redução de 10,82% do quadro total”, apontou o boletim, acrescentando que quase 80% das saídas ocorreram na esteira de programas de desligamento voluntário, os chamados PDVs. Nesta semana, o Banco do Brasil anunciou um novo programa de demissão voluntária para reestruturar o banco.